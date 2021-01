Milano, 4 gen. (Adnkronos) – L’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, accoglie “con favore” i risultati di uno studio congiunto tra l”Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima’ del Cnr e Arpa Lombardia, che ha analizzato le concentrazioni di Sars-CoV-2 in aria nelle città di Milano e Bergamo, studiando l’interazione con le altre particelle presenti in atmosfera. E ha concluso come il particolato atmosferico non favorisca la diffusione in aria del Covid-19.