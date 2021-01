Roma, 5 gen. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri ha approvato il dl con le nuove misure che entreranno in vigore dal giorno in cui verranno pubblicate in Gazzetta Ufficiale, dunque verosimilmente già domani, fino al 15 gennaio, salvo per la riaperture di scuole superiori e licei. Il ritorno in classe è infatti slittato all’11 gennaio dopo una lunga mediazione portata avanti dal premier Giuseppe Conte.