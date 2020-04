Coronavirus: Ceccanti, ‘intervenire per protocolli governo-confessioni religiose’

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “E’ del tutto legittimo che varie confessioni religiose, superata la fase più dura dell’emergenza intendano eliminare restrizioni alla libertà di culto che possono apparire ora sproporzionate. E’ altrettanto legittimo che il governo intenda salvaguardare in modo stringente la tutela della salute delle persone, compresa quella di coloro che intendono esercitare la libertà di culto. A tutt’oggi non sembrano esistere ancora soluzioni tecniche condivise che consentano di fare un deciso passo avanti, che però appare concretamente possibile. Problemi di complessità non minore sono stati risolti nei giorni scorsi con le parti sociali. Pertanto appare ragionevole utilizzare il primo strumento normativo a disposizione, il decreto 19 che arriva in Aula giovedì, per stabilire tempi e modi della procedura”. Lo afferma Stefano Ceccanti, deputato del Pd.