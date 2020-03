Coronavirus, centinaia di richieste per aderire alla sperimentazione del Tocilizumab

Dopo il primo giorno di sperimentazioni sono già centinaia le richieste giunte all’Istituto Pascale di Napoli da ogni parte d’Italia per trattare con il Tocilizumab i pazienti affetti da polmonite da Covid-19. Molte delle richieste, fanno sapere dal Pascale, arrivano dagli ospedali del Nord. Un dato prevedibile secondo Marilina Piccirillo, medico oncologo del Pascale: “E’ lì che l’emergenza è più forte”, ricorda Piccirillo che, da quando il suo collega Paolo Ascierto ha avuto l’intuizione di usare il Tocilizumab contro le complicanze del Covid 19, è al lavoro per mettere in piedi la sperimentazione anche 14 ore al giorno. Piccirillo, dopo l’ok dell’Aifa e del Comitato etico dello Spallanzani al protocollo di ricerca, sta gestendo il sistema della raccolta dati. “L’obiettivo dello studio – continua la ricercatrice – è di ridurre la mortalità a un mese. Il Tocilizumab viene somministrato ai pazienti ricoverati per polmonite da Covid. In particolare, nello studio di fase due, il trattamento viene somministrato a pazienti con stadio di malattia abbastanza iniziale, vale a dire: non intubati o intubati da massimo 24 ore. Mentre nell’osservazionale verranno trattati anche i pazienti intubati da più di 24 ore. Alla fine della fase 2, in ogni modo tutti i pazienti potranno essere inseriti nella coorte osservazionale”. Il trattamento consiste nella somministrazione del farmaco in vena al massimo per due volte, a distanza di 12 ore.