Roma, 26 feb.(Adnkronos) – – Il troppo stroppia. Deve averlo pensato l’ex ministro dell’Agricoltura Gian Marco Centinaio, che su Fb si scaglia contro l’eccesso di ‘zelo’ nell’uso delle mascherine per proteggersi dal . “VOI NON STATE BENE! Stamattina in aeroporto un FENOMENO che cercava di BERE il caffè con la mascherina. ADESSO una coppia in treno che si BACIA con la mascherina. Altro che Coronavirus… fatevi fare un TSO!”, sbotta sul suo profilo social l’esponente della Lega.