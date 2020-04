Coronavirus, Cesaro (Forza Italia): Da De Luca bonus bluff per i professionisti

“Quale professionista fattura meno di 700 o 800 euro al mese? Perché di questo si tratta quando si chiede, per beneficiare del relativo bonus regionale, un fatturato annuo inferiore ai 35 mila euro. Me lo chiedo perché tra spese, tasse, previdenza e qualche collaboratore da pagare, non credo ve ne siano molti. Anzi, sono convinto che alla fine dei conti, replicando quello che ha già fatto con i 2 mila euro per le imprese, De Luca riuscirà a tagliare fuori dai giochi oltre l’80 per cento dei professionisti aprendo magari le porte giusto a due o tre categorie: quelli che lavorano poco o nulla, quelli che hanno aperto partita Iva recentemente, nel 2019, quelli refrattari alle fatture”. Lo afferma il capogruppo regionale campano di Forza Italia, Armando Cesaro per il quale “se De Luca avesse davvero voluto fare seriamente avrebbe posto come soglia-fatturato almeno il doppio”. “E’ chiaro, allora – aggiunge l’esponente di Forza Italia – che parliamo di propaganda, anche perché molto probabilmente i soldi, quelli veri, quelli immediatamente disponibili, non ci sono ancora e probabilmente non ci saranno prima di qualche mese”. “E questo, insieme al fatto che fino ad oggi di tutte le roboanti promesse del governatore non se n’è materializzata nemmeno una, spiega tutto”, conclude Cesaro.