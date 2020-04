Coronavirus, Cgil-Cisl-Uil Campania: Bene il Piano della Regione

“Il Piano Socio Economico della Regione Campania contro la crisi recepisce largamente le nostre richieste a favore delle famiglie disagiate, dei pensionati, delle imprese, dei lavoratori e di chi non ha alcuna forma di reddito – e’ quanto affermano i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Campania Nicola Ricci, Doriana Buonavita e Giovanni Sgambati. Esso rappresenta un primo passo positivo nell’affrontare l’emergenza in atto nella nostra regione e la conseguente crisi economica- produttiva. In particolare per le politiche sociali, le misure di sostegno alle imprese, ai professionisti ed autonomi, per la casa, per il turismo e per l’agricoltura. Il Piano, a nostro giudizio coraggioso e primo documento contro la crisi al Sud, restituisce un po’ di fiducia a quanti stanno vivendo questo momento con ansia ed apprensione per il prossimo futuro. Cgil, Cisl e Uil Campania nel dare un giudizio positivo si riservano, dopo un’attenta valutazione con le categorie e i territori, di offrire ulteriori spunti per la fase attuativa dello stesso, a partire dall’incontro tra le parti, in remoto, previsto per mercoledi’ prossimo alle ore 12”.