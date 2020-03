Coronavirus, Cgil-Cisl-Uil: Restate a casa per chi va a lavoro

“In questo momento di estrema emergenza non possiamo non sostenere tutte le lavoratrici ed i lavoratori, a partire da chi opera nella sanità, che con grande senso di responsabilità e coraggio, nonostante le numerose difficoltà, ogni giorno vanno a lavorare, offrendo servizi fondamentali ai cittadini. È grazie a loro se il nostro Paese non si è completamente fermato”. È quanto affermano Nicola Ricci, Doriana Buonavita e Giovanni Sgambati, rispettivamente segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Campania. “Per la loro incolumità, Cgil, Cisl e Uil Campania lanciano un forte appello al resto della cittadinanza “affinché sia responsabile e osservi scrupolosamente le direttive messe in campo per fermare la diffusione del covid 19. Lo dobbiamo ai nostri cari, alle persone appartenenti alle fasce più deboli, lo dobbiamo ai nostri lavoratori”, spiegano i tre segretari. “Gli ospedali, le fabbriche, molti uffici pubblici, la grande e la piccola distribuzione, le farmacie, così come le aziende che si occupano dello smaltimento dei rifiuti e della salvaguardia dell’ambiente possono contare sulla presenza ed il buon senso dei lavoratori e dei nostri delegati alla sicurezza per attuare al meglio il protocollo del 14 marzo” affermano Ricci, Buonavita, Sgambati. Allo stesso tempo, Cgil, Cisl e Uil Campania mettono in risalto l’opera messa in campo da tutte quelle lavoratrici e lavoratori dell’esercito e delle forze dell’ordine che presidiano costantemente strade e quartieri per la sicurezza delle nostre città: “A loro va il nostro grazie ed il nostro sostegno, ai cittadini l’accorato appello: restate a casa!”