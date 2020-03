Coronavirus, chiusa una delle scuole più esclusive di Londra

Londra, 2 mar. (Adnkronos) – Il Wimbledon College, una delle più esclusive scuole di Londra, è stato chiuso per almeno una settimana dopo che un membro dello staff è risultato positivo al . Lo ha reso noto la stessa scuola in una lettera inviata ai genitori, in cui si informa che il membro dello staff, che “recentemente era stato in Italia”, è stato al lavoro l’ultimo giorno il 25 febbraio e da allora non avrebbe avuto contatti con gli studenti.

“Comunque, dal momento che altri membri dello staff sono stati definiti contatti stretti di un caso confermato di Covid-19, a loro è stato richiesto di rispettare l’isolamento di 14 giorni”, conclude la lettera spiegando le ragioni della chiusura della scuola, si legge sul sito del Guardian.