Coronavirus, chiuse le catacombe in tutta Italia

Città del Vaticano, 26 feb. (Adnkronos) – L’emergenza fa chiudere anche le catacombe in tutto il Paese. La decisione arriva dalla Pontificia Commissione di Archeologia Sacra che, “in via cautelativa”, ha disposto da oggi la chiusura temporanea di tutte le catacombe.

La misura è stata adottata “per motivi legati alla contingente situazione di preoccupazione sanitaria, in via preventiva e precauzionale e per la particolare conformazione e natura delle catacombe, con concentrazione elevata di umidità, limitata aerazione e spazi ristretti”. Le catacombe aperte al pubblico si trovano nel Lazio, in Campania, in Sicilia, nella Toscana e in Sardegna.