Coronavirus: ciliegie per ringraziare il personale del Cardarelli

Cestini di ciliegie sono stati donati al personale sanitario e infermieristico dell’ospedale Cardarelli che sono stati in prima linea nell’emergenza Covid e non solo. L’iniziativa ‘Una ciliegia per un sorriso’ e’ promossa dall’Ente Parco metropolitano delle Colline di Napoli e sta facendo tappa negli ospedali dell’area nord. L’iniziativa e’ mossa dallo spirito di strappare simbolicamente un sorriso a chi ha dato tutto nella lotta al coronavirus e allo stesso tempo valorizzare le ciliegie di Chiaiano. ”Abbiamo accolto con immenso piacere questa iniziativa – commenta il direttore generale del Cardarelli, Giuseppe Longo – il nostro personale ha potuto sentire quell’affetto e quel calore che sono di aiuto al morale dopo mesi moto pesanti. Ringrazio il presidente Pagano per la distribuzione di questi cestini di ciliegie perche’ lavorare in prima linea non e’ mai facile e anche progetti come questo ci aiutano a guardare sempre avanti con ottimismo”. ”Il Cardarelli – ha sottolineato Giuseppe Pagano, presidente dell’Ente – e’ un ospedale su cui i cittadini della Campania, e non solo, possono sempre contare. Un luogo dove con professionalita’ e abnegazione ci si prende cura di chi soffre e che ha saputo rispondere con grandissima professionalita’ anche all’emergenza sanitaria degli ultimi mesi”.