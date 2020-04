Coronavirus, Coldiretti: 11 tonnellate di cibo al Banco Alimentare. Gestione a Caritas e Comunità di Sant’Egidio

Sono state donate stamattina circa 11 tonnellate di cibo che saranno poi smistati alle famiglie in difficoltà di volontari della Caritas e della Comunità di Sant’Egidio. I prodotti sono stati consegnati stamattina da Coldiretti Campania e dalle aziende agricole di Campagna Amica al Banco alimentare del Comune di Napoli nel padiglione 6 della mostra d’Oltremare. Patate, cipolle, scarola, rucola, insalate, kiwi, carote, finocchi, spinaci e broccoli saranno messi a disposizione dei bisognosi. “Nonostante le difficoltà – ha spiegato il presidente di Coldiretti Campania Gennarino Masiello – gli agricoltori della Coldiretti hanno voluto manifestare la propria solidarietà alla città di Napoli, che ha sempre dimostrato grande affetto per il nostro mondo, con il rapporto di fiducia instaurato nei mercati di Campagna Amica, che fino a poche settimane fa coloravano le piazze e le strade della capitale del Sud, con gli eventi di successo che hanno visto la partecipazione di migliaia di persone. Oggi non ci possiamo sottrarre alla richiesta di aiuto che arriva dalle famiglie in difficoltà. Lo facciamo qui, ma continueremo a offrire solidarietà in tutte le altre città e province, ad Avellino, a Benevento, a Caserta e a Salerno. La tragedia del coronavirus ci deve vedere tutti uniti per sconfiggere il mostro e tornare alle nostre vite. Le aziende agricole continuano a lavorare per garantire cibo sano e genuino, nonostante siano costrette a volte a buttare via i prodotti per la concorrenza sleale di prodotti sotto costo che arrivano dall’estero. È il momento di unire le forze e di un sano patriottismo, che Coldiretti sostiene con la campagna #MangiaItaliano”. A coordinare la consegna il presidente Masiello e il direttore Salvatore Loffreda, insieme allo staff di Coldiretti. Per il Comune presenti gli assessori al Commercio Rosaria Galiero e all’Ambiente Raffaele Del Giudice. Le aziende agricole che hanno offerto i loro prodotti sono: a Napoli Francesco Corrado, Carmine Farina, Assonapa, F.lli Allegretto, Costanzo Sossio, Andrea Credendino, Domenico Farina, Rocco Capasso. A Salerno Maria Cervino, Alma Seges, Anna Maria Cascone, Irma Sorgente. Ad Avellino GB Agricola.