Coronavirus: Coltorti (M5S), ‘App a tutela salute nel rispetto privacy’

Roma, 29 apr. (Adnkronos) – “Questa mattina abbiamo ascoltato in Commissione Lavori Pubblici del Senato la Ministra per l’Innovazione Paola Pisano. E’ stata l’occasione per fare il punto sull’adozione dell’app Immuni. In particolare, la ministra ha sottolineato – pur ancora in una fase di studio delle potenzialità – come possa essere utilizzata l’app in termini di contrasto all’epidemia da Covid-19”. Lo sottolinea Mauro Coltorti (M5s), presidente della Commissione Infrastrutture e Trasporti del Senato.