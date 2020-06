Coronavirus: Comune Bergamo, 50mila test siero gratis per cittadini

Milano, 11 giu. (Adnkronos) – Cinquantamila test sierologici Covid19 gratuiti per i cittadini di Bergamo: parte dal prossimo 15 giugno l”iniziativa del Comune di Bergamo, realizzata insieme ad Habilita, Humanitas, SynLab, Abbott, DiaSorin, Vodafone e in collaborazione con Avis, Croce Rossa Italiana Comitato di Bergamo, Associazione Nazionale Alpini Sezione di Bergamo e i volontari dei Rotaract della provincia di Bergamo. L’iniziativa vede la collaborazione e la supervisione di Regione Lombardia e dell’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo, nel rispetto delle indicazioni previste dalla delibera regionale 3131 in tema di test sierologici, segnatamente per quelli realizzati al di fuori del sistema sanitario regionale.