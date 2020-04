Coronavirus, Comune di Napoli: Prima municipalità, distribuite 651 spese. Aiutare chi non ce la fa, ecco come

La prima municipalità del Comune di Napoli rende noto il bilancio di queste prime 4 settimane di Spesa Solidale. Nel comunicato che di seguito pubblichiamo troverete anche le indicazioni utili per poter contribuire all’iniziativa.

Sono 651 le spese già distribuite grazie alla tua generosità di cui:

✅ 436 attraverso buoni di 50 euro dati alle famiglie direttamente presso gli esercizi commerciali convenzionati;

✅ 215 spese consegnate a casa

In questa settimana abbiamo ricevuto ✅ ancora 250 chiamate di famiglie bisognose

Le famiglie che ci hanno contattato sono state oggetto di interlocuzione con servizi sociali, Caritas e parrocchie per l’accertamento del loro reale bisogno. Il nostro aiuto continuerà ancora nelle prossime settimane. Il 100% di ciò che ci è stato donato è servito e servirà ancora per acquistare alimenti e farmaci per i poveri del nostro territorio.

Puoi dare ancora un grande aiuto alle famiglie bisognose in due modi :

🔴 donando anche una piccola somma tramite bonifico bancario

causale: “SPESA SOLIDALE PRIMA MUNICIPALITà” presso

Banca Etica

Iban: IT47f0501803400000016842304

intestato a: Lilliput società cooperativa sociale onlus

🟢 Facendo sì che le famiglie che hanno necessità di una spesa chiamino allo 081/7426504 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

“Il valore di una persona risiede in ciò che è capace di dare e non in ciò che è capace di prendere”.