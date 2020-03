Coronavirus, Confagricoltura Campania: Giù la domanda del latte di bufala, la Regione intervenga

“Confagricoltura Campania prende atto della condizione di difficoltà nella quale versano gli allevatori bufalini a seguito delle restrizioni imposte dalla diffusione del Covid-19, che ha comportato una severa flessione della domanda di mozzarella, ed una conseguente diminuzione della richiesta di latte per produrla da parte dei caseifici”. Lo ha fatto sapere la stessa confederazione. Ieri, il presidente di Confagricoltura Campania, Fabrizio Marzano ha scritto una lettera al consigliere delegato per l’Agricoltura Nicola Caputo, al quale ha chiesto un incontro urgente sulla materia. Marzano, nella lettera ha sottolineato: “Ben è noto che trattandosi il latte di un prodotto deperibile, ceduto ad imprese di lavorazione che a loro volta stanno incontrando difficoltà nella gestione degli ordinativi, e che risulta quasi nella totalità destinato alla produzione di un’unica tipologia di prodotto finale, risulta caratterizzato da difficoltà altamente specifiche. A fronte quindi di una offerta di latte alla stalla rigida, si è determinata all’improvviso l’esigenza di un adattamento della pianificazione delle consegne, anche al di fuori dell’ordinario regime contrattuale. Con innegabili effetti sul mercato”. Marzano nella missiva inviata a Caputo ha rilevato anche come le difficoltà dei trasformatori siano tali da averli indotti a comunicare “di non poter ritirare anche oltre il 25% del prodotto”. “Al fine di evitare contenziosi tra gli operatori – ha spiegato il presidente di Confagricoltura Campania – in merito al rispetto dei contratti, e richieste di applicazione della normativa di contrasto alle pratiche sleali, Confagricoltura Campania chiede che vengano messe in campo tutte le possibili contromisure utili a fronteggiare il tracollo di un settore che rappresenta una delle principali eccellenze produttive del nostro territorio”, ha concluso Marzano.