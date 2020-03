Coronavirus, Confapi Napoli e Gruppo Jr raccolgono fondi per il Cotugno. Appello a imprese e cittadini

“In un momento di emergenza straordinaria che coinvolge non solo il nostro Paese, ma il mondo intero, le imprese napoletane sono pronte a dare il loro contributo ancora una volta”. Con queste parole i presidenti di Confapi Napoli e del gruppo Giovani Confapi del capoluogo campano, Raffaele Marrone e Massimo Di Santis, lanciano la raccolta fondi a favore di tutti gli ospedali cittadini e in particolare del Cotugno, “trincea della città nella lotta al Coronavirus”. “Invitiamo tutti – è l’appello dell’associazione – a donare secondo le loro possibilità. Anche una piccola somma, in questa circostanza, può essere utilissima. In una battaglia quotidiana a un nemico invisibile, che minaccia non solo la nostra salute ma anche la nostra stessa organizzazione sociale, le imprese e i professionisti e anche i semplici cittadini sono al fianco delle donne e degli uomini che, a costo della loro stessa vita, si stanno sacrificando per tutelare noi tutti”. La donazione, aperta a chiunque voglia partecipare, può essere effettuata utilizzando questo iban IT77Q0711003400000000008929 intestato a Confapi Napoli con causale: “Aiutiamo i nostri ospedali”.