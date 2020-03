Coronavirus, Confcommercio Campania: Nella regione danni per almeno 1 mld

Potrebbe aggirarsi intorno a un miliardo di euro l’impatto del Coronavirus sull’economia della Campania. Il dato arriva da Confcommercio e si basa su una stima fatta nei giorni precedenti alle misure più rigide, che potrebbero aggravare ulteriormente la situazione. A livello nazionale, l’associazione di categoria ha calcolato che questa emergenza potrebbe costare all’Italia tra lo 0,7 e l’1%di Pil. “È una stima fatta prima della chiusura totale delle attività quindi va considerata per difetto – conferma il direttore generale della Campania, Pasquale Russo – per il nostro territorio, abbiamo stimato un impatto tra i 500 milioni e il miliardo di euro, ma oggi siamo sicuramente più vicini a quest’ultima cifra”. Russo sottolinea che, in questo calcolo, non si tiene conto solo del settore del commercio, ma del sistema nel complesso. “Basti pensare per esempio al turismo – spiega – al trasporto pubblico che sta andando a scartamento ridotto o ai servizi di noleggio, senza dimenticare tutto l’indotto”. Un impatto che è quindi di una “pesantezza senza precedenti”, evidenzia, perché la chiusura significa “perdere tutto il fatturato, ma allo stesso tempo dover comunque far fronte ai pagamenti”. Confcommercio invoca subito “misure che aiutino a sterilizzare i costi diventati improduttivi. Bisogna spostare i pagamenti dei dipendenti ed estendere a tutte le attività la cassa integrazione straordinaria, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia del settore; sospendere tutti gli adempimenti contributivi e fiscali, ai quali non siamo in condizione di far fronte; e prevedere una moratoria rispetto a mutui, finanziamenti e leasing”. Confesercenti chiede “chiarezza” sulle misure contenute nell’ultimo Dpcm e per l’ordinanza della Regione che contiene ulteriori restrizioni per le attività commerciali, altrimenti “sarà il caos”, avverte il il presidente di Campania e Molise, Vincenzo Schiavo. “Chiediamo alla Regione di fare chiarezza sui limiti imposti a livello nazionale e locale. Per esempio – argomenta – un albergo è chiuso o è aperto? Per le persone che lavorano in albergo, per coloro che hanno genitori in ospedale lontano da casa come si procede? Ci sono alcuni passaggi che si prestano a interpretazioni diverse. Si facesse luce in questo senso e in generale”.