Coronavirus, Confimprese “Il commercio crolla”

ROMA (ITALPRESS) – “Il commercio e’ in ginocchio. Dopo il week end in cui i negozi delle catene retail sono rimasti chiusi nei centri commerciali, la situazione e’ sempre piu’ allarmante”. A denunciarlo e’ Confimprese.

“Il crollo e’ impressionante e cresce a ritmi inarrestabili – spiega Mario Resca, presidente di Confimprese -. In Lombardia le nostre imprese stanno perdendo il 50% degli incassi, con punte del 78% nella ristorazione e del 61% nell’abbigliamento e una media Italia del 40 per cento. La situazione e’ insostenibile. Un plauso alle prime misure varate dal Governo e alle precauzioni di sicurezza prese dalle autorita’ sanitarie, ma non possiamo piu’ aspettare. Chiediamo che il commercio e in particolare la ristorazione vengano considerati come parte integrante della filiera turistico-ricettiva. Ogni turista in meno nel nostro Paese significa mancati clienti e mancati incassi nei nostri ristoranti, centri commerciali, outlet e vie cittadine”.

