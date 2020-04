Coronavirus, Confindustria Nautica: “Attività orientate a export possono partire subito”

Milano, 27 apr. (Labitalia) – ‘Il premier Giuseppe Conte ha annunciato la riapertura delle attività manifatturiere a partire dal prossimo 4 maggio, inclusi i cantieri nautici. Le imprese possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020”. Lo sottolinea Confindustria Nautica. L’associazione evidenzia che con la nota 0005671, il ministro della Salute, unitamente ai colleghi dello Sviluppo economico e delle Infrastrutture e Trasporti, hanno scritto al ministro dell’Interno per evidenziare che fra le ”attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale che possono continuare l’attività” dovrebbero intendersi incluse quelle ”orientate in modo prevalente alle esportazioni, il cui prolungamento della sospensione rischierebbe di far perdere al nostro Paese quote di mercato”.