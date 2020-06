Coronavirus: confronto Lombardia-Israele per progetti e cooperazione

Milano, 11 giu. (Adnkronos) – Regione Lombardia ha avviato un confronto con Israele per progetti di cooperazione in abito medico-scientifico legati al covid19. Secondo quanto riporta la Regione, si è svolto “un momento di confronto proficuo e importante tra alcuni rappresentanti della sanità lombarda e le equipe del Sheba Medical Center di Tel Aviv, del Maccabee Healthcare Service e il Central National Technology Hub israeliano, in collaborazione con l’Ambasciata d’Israele, per mettere a fattor comune le rispettive esperienze di cura sul virus e avviare una collaborazione stabile con l’istituto israeliano che per primo ha iniziato a monitorare pazienti Covid-19 attraverso sperimentali sistemi di telemedicina avanzata”.