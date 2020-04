Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “Non usiamo l’alibi dell’Europa mentre ancora aspettiamo concreti interventi nazionali per il settore dall’inizio della crisi”. Così il presidente di Confturismo-Confcommercio, Luca Patane’, commenta la richiesta del ministro Franceschini fatta questa mattina agli omologhi ministri europei per un Fondo Europeo Speciale per il turismo.