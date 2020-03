Coronavirus, Conte: 25 miliardi per l’emergenza

Sono 25 i miliardi a disposizione del Paese per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, un saldo netto che diventa 20 miliardi in termini di indebitamento per le casse dello Stato. Lo hanno annunciato in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo. Il decreto con le misure economiche, con risorse per 12 miliardi, dovrebbe invece arrivare venerdì, come preannunciato da Gualtieri. Sia il premier sia il ministro dell’Economia hanno sottolineato la grande apertura dell’Unione europea per far fronte alle conseguenze sociali ed economiche della diffusione del Coronavirus in Italia con una maggiore liquidità. Gualtieri ha evidenziato come la cifra allocata – i 25 miliardi, comunque non da spendere interamente nell’immediato – costituisce il tetto massimo, quindi la variazione del rapporto debito/Pil “dipenderà da quanto effettivamente sarà impiegato”. Dal ministro Catalfo sono arrivati i chiarimenti per il mondo del lavoro: “Stiamo elaborando norme che vadano a tutela di imprese, lavoratori e famiglie italiane”. Catalfo ha confermato anche l’introduzione di “congedi parentali speciali per tutti e in alternativa la possibilità di un voucher baby-sitter”. Previste anche misure “per stagionali e autonomi, con la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali”. Sul piano strettamente sanitario, Conte ha annunciato la costituzione di una “task force europea per poter promuovere la ricerca per combattere più efficacemente questo virus ancora ignoto”, task force alla quale parteciperanno scienziati italiani.