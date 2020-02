Coronavirus, Conte “Il panico e’ una reazione ingiustificata”

ROMA (ITALPRESS) – “Il panico e’ una reazione del tutto ingiustificata che compromette la complessiva efficienza del sistema e innesca deprecabili speculazioni sui prezzi di alcuni prodotti”. Lo dice il premier Giuseppe Conte in un’intervista al Corriere della Sera.

“L’approvvigionamento alimentare – aggiunge – sara’ assicurato con apposite misure soprattutto nelle zone ‘cluster’. La calma si riporta attraverso una comunicazione puntuale e trasparente”. Per il Presidente del Consiglio “e’ gravissimo che si speculi su un’emergenza, alimentando pericolosamente il panico. Le uniche informazioni attendibili sono quelle divulgate da fonti e canali ufficiali. Al dottor Borrelli abbiamo affidato il compito di un aggiornamento quotidiano”. “Quella che stiamo fronteggiando – prosegue – e’ una sfida in cui ognuno di noi e’ chiamato a dare il proprio contributo. Il numero di contagi non deve allarmarci. E’ comunque il frutto di una linea di azione energica e rigorosa e di controlli efficienti, messi in campo da subito. Stiamo operando per fare in modo che un domani, guardandoci indietro, non potremo rimproverarci nulla”.

