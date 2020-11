Coronavirus: Conte, ‘utilizzeremo tutte le risorse del Recovery fund’

Roma, 13 nov. (Adnkronos) – Sul Recovery Fund “utilizzeremo tutti i soldi a disposizione, i prestiti e i sussidi a fondo perduti” previsti, “intendiamo utilizzare tutte le risorse messe a disposizione dall’Europa per modernizzare il paese”, dunque “digitalizzare, rendere più efficiente la Pa, investire nella transizione energetica”. Quella del Recovery Fund “è l’occasione, con soldi e finanziamenti per avviare il sistema in questa direzione”. Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in videocollegamento all’evento ‘Futura: lavoro, ambiente, innovazione’, dialogando con il segretario Generale della Cgil, Maurizio Landini.