Coronavirus, controlli in aumento a Pasqua: 105 multe a Napoli, 50 in provincia

Sono state 105 le persone sanzionate solo nel giorno di Pasqua dai carabinieri del comando provinciale di Napoli in citta’ per mancato rispetto delle normative anticovid. I militari hanno presidiato il territorio con pattuglie e posti di blocco nei luoghi nevralgici (il lungomare, il bosco di Capodimonte, il centro storico, i quartieri Vomero e Posillipo) mentre a sorvegliare le coste provvedono le motovedette dei Carabinieri della compagnia Napoli centro. I controlli sono proseguiti anche oggi e si avvarranno del monitoraggio fornito dai Carabinieri del nucleo Elicotteristi. Le sanzioni elevate hanno riguardato il mancato utilizzo della mascherina, la presenza non giustificata secondo quanto previsto dalle normative anti contagio e la residenza in altro comune. Durante i controlli i Carabinieri del nucleo radiomobile hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per le normative anti contagio un 21enne di Pozzuoli. I carabinieri lo hanno sorpreso all’una di notte a bordo del suo scooter in viale Traiano angolo via Andronico. Gli hanno intimato l’alt. Non si e’ fermato, ha accelerato ma ha perso il controllo cadendo a terra. I carabinieri – dopo essersi sincerati delle sue condizioni – lo hanno sanzionato per le norme anti-covid. Sanzioni anche per il mancato uso del casco e perche’ senza la prevista assicurazione. Nessuna sanzione e’ stata accertata nei confronti degli esercizi commerciali della citta’. Controlli a tappeto anche in provincia. Il comando provinciale Carabinieri di Napoli ha disposto controlli per il rispetto delle normative anti-contagio a Torre Annunziata, Castellammare, Torre del Greco e Sorrento. Durante la giornata di Pasqua i carabinieri hanno sanzionato 50 persone. La loro presenza non era giustificata o erano residenti in altro comune. 132 i Carabinieri impiegati che hanno identificato 512 persone. Durante i controlli i carabinieri della compagnia di Castellammare hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un 41enne di Santa Maria la Carita’ gia’ noto alle forze dell’ordine. I militari lo hanno notato in via Napoli mentre riceveva un involucro da un ragazzo. I carabinieri sono intervenuti, il 41enne ha ingerito cio’ che aveva appena ricevuto ed ha tentato di sottrarsi al controllo. Dopo una breve colluttazione e’ stato bloccato ed arrestato. Il 41enne – portato in ospedale per verificare se quanto ingerito potesse nuocergli – sta bene ed e’ in attesa di giudizio. In queste ore e’ in corso un controllo a largo raggio nella citta’ di Castellammare. Presidiato il lungo mare monitorato anche del nucleo carabinieri Elicotteristi.