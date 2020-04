Coronavirus, corteo funebre a Saviano: la condanna del Prefetto di Napoli

Sull’omaggio al sindaco di Saviano (Napoli) morto ieri di Coronavirus, con tanta gente in strada al passaggio del feretro, il Prefetto di Napoli, Marco Valentini, e’ intervenuto inviando al vicesindaco del comune nolano, Carmine Addeo, una nota “per stigmatizzare fermamente l’accaduto”. “In relazione – si legge – alla diffusione attraverso il web, di vari video che testimoniano numerose e reiterate violazioni delle disposizioni vigenti in materia di Covid-19, salvo l’ulteriore emergere di profili di rilevanza penale, il Prefetto di Napoli ricorda che le norme vietano, tra l’altro, ogni forma di assembramento, sospendono le manifestazioni organizzate di qualsiasi natura, nonche’ le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri. Viceversa, come appare dalle immagini e come confermato dalla locale stazione dei Carabinieri, si e’ verificata una commemorazione organizzata dello scomparso sindaco, alla presenza di appartenenti alla polizia municipale e di volontari di Protezione Civile con la predisposizione di transenne in un contesto di inammissibile affollamento”.