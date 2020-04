Coronavirus, Credem: 513 mln alle famiglie e alle imprese campane per affrontare l’emergenza

Credem, tra i più solidi gruppi bancari europei, “continua a sostenere famiglie ed imprese della Campania per superare insieme questa fase di estrema emergenza, fornendo consulenza a distanza grazie agli ingenti investimenti in tecnologia ed innovazione messi in campo negli ultimi anni e mettendo a disposizione complessivamente 513 milioni di euro di finanziamenti”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dalla stessa Credem in cui si precisa che “i prestiti sono disponibili da subito e fino al 30 giugno, ed interessano potenzialmente 42 mila mila famiglie e 1.200 imprese clienti nella regione”.

“Per le famiglie – fa sapere la Credem – il plafond è erogabile con prestiti personali per finanziare i consumi a condizioni personalizzate; per le piccole medie imprese, artigiani, agricoltori e liberi professionisti il plafond è erogabile con finanziamenti chirografari per finanziare le esigenze di liquidità e investimenti”.

Al plafond di nuovi finanziamenti Credem affianca inoltre, per le imprese, la possibilità di sospendere mutui e leasing per 12 mesi in base a quanto previsto dal DL Cura Italia e dall’Accordo ABI per il Credito aziende di qualsiasi dimensione, attivabile a distanza via PEC o mail.

Il gruppo bancario ha inoltre attivato un servizio di consulenza in videoconferenza per consentire l’accesso alle opportunità aggiuntive previste dal DL 17 marzo 2020: l’intervento del Fondo di garanzia per le PMI e le misure per le famiglie previste dall’art. 54, che per nove mesi amplia i requisiti che consentono di accedere ai benefici del Fondo di Solidarietà per i mutui per l’acquisto della abitazione principale, estendendo i beneficiari della misura anche a chi ha subito la sospensione del posto di lavoro per almeno 30 giorni consecutivi.

“Siamo in prima linea, a fianco dei nostri clienti, per affrontare questo nemico invisibile”, afferma Nazzareno Gregori, direttore generale della Credem. “Abbiamo pensato anzitutto al benessere delle nostre persone e dei clienti, in poche ore migliaia di abitazioni private dei nostri colleghi si sono trasformate in centri di governo della banca e di relazione coi clienti e contemporaneamente abbiamo elevato la sicurezza nelle filiali per togliere punti di riferimento al virus – aggiunge -. Mediante internet banking, remote working, videochiamate e Contact Center abbiamo assicurato a distanza tutti i servizi essenziali alla clientela, rendendo al contempo meno affollate e più sicure le filiali per le situazioni urgenti. Siamo orgogliosi di quello che le nostre persone si sono dimostrate capaci di fare in un contesto così difficile e un ringraziamento particolare va a tutte le figure professionali che sono in prima linea, nelle filiali, a disposizione della clientela perché è in questi momenti che si misurano i valori delle imprese e degli individui che le compongono. I risvolti economici dei blocchi produttivi, di circolazione e della cassa integrazione si manifesteranno con forza nei prossimi mesi: è nostro dovere essere al fianco delle famiglie e delle imprese clienti con azioni e consigli finanziari che possano alleviare i disagi economici e contenere l’ansia per il futuro”. “Le misure del Decreto Legge Cura Italia del 17 marzo 2020 – prosegue Gregori – permettono la moratoria fino al 30 settembre 2020 dei prestiti e delle linee di credito indicate per micro, piccole e medie imprese. Credem ha voluto dare piena applicazione all’accordo per il credito ABI estendendone l’applicazione a tutte le aziende piccole e grandi al fine di offrire adeguata consulenza e consentire loro l’accesso alle misure aggiuntive previste dall’accordo per il credito Abi al fine di offrire adeguata consulenza a tutte le aziende e poter garantire ancora maggiore stabilità finanziaria alle imprese. E’ attivo anche il servizio di consulenza in videoconferenza per consentire l’accesso alle opportunità previste dal Fondo di garanzia per le Pmi e dal Fondo di Solidarietà per i mutui. Le misure per la prevenzione del contagio – dichiara infine Gregori -, ci hanno allontanato fisicamente, ma queste azioni ci avvicinano ai nostri clienti per far ripartire insieme il nostro paese”.