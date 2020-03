Coronavirus, crowdfunding per il laboratorio di Genetica a Napoli: raccolti 35mila euro

Ha raggiunto quota 35mila euro in poche ore la campagna di crowdfunding aperta sulla piattaforma Gofundme per permettere all’ospedale Cotugno dell’azienda dei Colli, all’istituto Pascale di Napoli e all’istituto zoo profilattico sperimentale del Mezzogiorno di realizzare un laboratorio di ricerca genetica sul coronavirus. “Qui all’Istituto Pascale – racconta l’oncologo Paolo Ascierto – abbiamo individuato un farmaco, il Tocilizumab, l’anticorpo monoclonale utilizzato per il trattamento dell’artrite reumatoide che si e’ rivelato realmente efficace per combattere la polmonite da Covid-19. Ma questo e’ solo l’inizio, la Ricerca deve andare avanti. Studiare la genetica del virus e’ vitale, prima impariamo a conoscere il virus, prima capiamo come muta, prima possiamo anticiparlo, aggredirlo con terapie sempre piu’ efficaci”. La campagna si propone di raccogliere 500mila euro di fondi per attivare il laboratorio. E’ possibile donare a questo link https://www.gofundme.com/f/8f3ac-coronavirus-aiutiamo-la-ricerca-del-dott-ascierto?fbclid=IwAR2CItpGDWSDJ8c2xOS6UNdUZWPmBfwBlx8Nkugl%20gf4G20JU_GnQWKAbQCc.