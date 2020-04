Coronavirus, da 5 Comuni sanniti documenti (e assistenza alimentare gratuita) a casa grazie a un’app

Presentazione di istanze, richieste, informazioni, aggiornamenti, documenti e anche l’assistenza erogata col Fondo per la solidarietà alimentare: tutti servizi richiedibili al proprio Comune direttamente da casa tramite un’applicazione da smartphone. È l’innovazione tecnologica voluta da cinque Comuni della Valle Vitulanese, nel Sannio, per fronteggiare l’emergenza coronavirus sul terreno dei rapporti con i cittadini. Con la soluzione tecnologica attivata – ‘smart.PA’ – saranno fruibili in modalità digitale alcuni dei servizi erogati da 5 Comuni della provincia di Benevento, supportati, si sottolinea, dalla software house ‘A Software Factory srl’, da anni attiva nel settore della digitalizzazione dei servizi comunali. L’App consente di dare attuazione al “Piano triennale per l’informatica nella Pubblica amministrazione 2019-2021” ed è gratuita per i cittadini abilitati di Vitulano, Foglianise, Torrecuso, Cautano e Castelpoto che possono scaricarla dagli appositi store. “Il progetto è stato avviato nel pieno di uno stravolgimento delle abitudini di vita di tutti noi, d’un tratto divenuti più smart ed entrati in una ‘normalità digitale'” dice il sindaco di Vitulano, Raffaele Scarinzi. “Le tecnologie della comunicazione, anche ai tanti, non appaiono più come un semplice strumento di divertimento ma come un valido alleato per combattere l’isolamento sociale in cui siamo confinati”. “La tecnologia come sinonimo di resilienza – aggiune Scarinzi – capacità della comunità di resistere ai contraccolpi di un evento inaspettato. I cittadini hanno dimostrato di essere pronti all’uso di tecnologie informatiche compiendo quella transizione digitale che è innanzitutto un cambio culturale. Spetta ora alla pubblica amministrazione affrontare al meglio le emergenze attuali. L’erogazione di servizi digitali innovativi pone il cittadino ‘al centro’ della vita amministrativa creando una interazione spinta cittadino-Ente. Le cinque Amministrazioni comunali di Vitulano, Foglianise, Torrecuso, Cautano e Castelpoto da oggi rendono disponibili una nuova possibilità anche per i servizi di assistenza erogati in base al Dpcm per il Fondo per la solidarietà alimentare”. “Ringrazio i colleghi sindaci Giuseppe Tommaselli, Angelino Iannella, Alessandro Gisoldi e Vito Fusco per la loro preziosa collaborazione e la A Software Factory per aver generato nel momento più appropriato e nel comune di Vitulano un prodotto d’eccellenza facendone dono alla valle” conclude Scarinzi. “‘Il Comune direttamente in tasca’: questo è lo slogan che sintetizza la filosofia con cui è stato creato il progetto” dice Domenico Pedicini, amministratore della A Software Factory con sede a Vitulano. “Il lavoro – aggiunge – è il frutto di una sinergia che dura da anni con il sindaco Scarinzi”.