Coronavirus, da Fondazione Roma 500 mila euro all’Ospedale Spallanzani

ROMA (ITALPRESS) – Un contributo di 500.000 euro erogato dalla Fondazione Roma permettera’ di realizzare presso l’Istituto nazionale per le Malattie infettive “Lazzaro Spallanzani” una nuova struttura dedicata allo studio delle caratteristiche biologiche, della risposta immunitaria e del trattamento del virus SARS-CoV2.

“Grazie al contributo della Fondazione Roma – dice il direttore scientifico dell’INMI Giuseppe Ippolito – potremo utilizzare innovativi modelli di colture tridimensionali, che ci permetteranno di bypassare la sperimentazione animale e di accelerare in questo modo lo studio della risposta del sistema immunitario umano al virus SARS-CoV2, e dell’interazione dei farmaci candidati al trattamento della malattia COVID-19”.

“La Fondazione Roma, da sempre particolarmente attenta a corrispondere alle esigenze del territorio di riferimento o a quelle dell’intero Paese nel campo della salute e della ricerca scientifica nel settore bio-medico, per mia esplicita indicazione risalente ormai a molti anni fa – afferma il presidente onorario Emmanuele Francesco Maria Emanuele – non poteva rimanere inerte di fronte alla grave emergenza che si e’ abbattuta anche sul nostro Paese”.

“E’ quindi risultato opportuno, in questo frangente, premiare l’istituzione di eccellenza nel campo delle malattie infettive, presente a Roma, l’Ospedale Lazzaro Spallanzani, che – aggiunge Emanuele – tra i primi in Europa e’ riuscito ad isolare il nuovo virus e che in modo encomiabile si sta prodigando per fronteggiare l’epidemia in atto, fornendo ad esso strumenti ulteriori e tecnologicamente avanzati a favore della ricerca, quella che, in prospettiva, sara’ l’arma vincente, in modo da studiare la biologia, la risposta immunitaria e il trattamento del nuovo virus Covid-19”.

