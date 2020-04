Coronavirus, da Menarini una nuova tecnologia per la ricerca

Menarini Silicon Biosystems, leader globale nella biopsia liquida e nelle tecnologie per analisi delle cellule rare, sta esplorando una nuova applicazione per la sua tecnologia Cellsearch.

Oggetto della ricerca saranno le cellule endoteliali circolanti. La conta e l’analisi di queste cellule, infatti, potrebbe aiutare ad individuare i casi di COVID-19 con un rischio più elevato di sviluppare patologie polmonari e cardiovascolari gravi.

L’endotelio è un tessuto che ricopre tutti i vasi sanguigni ed è dimostrato nella letteratura scientifica che quando subisce un danno può rilasciare le sue cellule nel sangue.

Il SARS-CoV-2 può attaccare sia le cellule che ricoprono gli alveoli polmonari che le cellule dell’endotelio dei capillari polmonari, impedendo quindi il corretto scambio di ossigeno e anidride carbonica. Il danno all’endotelio potrebbe scatenare una cascata di reazioni pro-infiammatorie nel sangue aggravando il quadro clinico del paziente.

L’aumento del numero di cellule endoteliali nel sangue potrebbe quindi indicare se la condizione del paziente sta peggiorando, fornendo uno strumento di valutazione in più ai medici.

“Il sistema Cellsearch insieme al reagente dedicato Circulating Endothelial Cell Kit, entrambi prodotti nella filiale statunitense di Menarini Silicon Biosystems in Pennsylvania, riescono a catturare e a contare le cellule endoteliali circolanti da un campione di sangue – spiega l’azienda in una nota -. Il test, già utilizzato per altre patologie, ha dimostrato un altissimo grado di precisione e di affidabilità in vari studi di ricerca”.

“In questa crisi sanitaria globale abbiamo applicato tutte le nostre risorse, in termini di tecnologia e know-how, per fornire ai ricercatori nuovi strumenti per comprendere meglio la patogenesi della COVID-19″, ha affermato Fabio Piazzalunga, Presidente di Menarini Silicon Biosystems. “Data la crescente evidenza dell’importante coinvolgimento del sistema cardiovascolare nelle forme più gravi, stiamo ora offrendo un sistema accurato che potrebbe aiutare a evidenziare il grado di sofferenza dell’endotelio durante l’infezione del coronavirus, attraverso l’analisi delle cellule endoteliali”, ha aggiunto.

Menarini Silicon Biosystems sta pianificando collaborazioni con importanti centri in Italia e negli Stati Uniti per approfondire l’utilizzo di Cellsearch come tecnologia in grado di valutare l’evoluzione di COVID-19, in modo da consentire una rapida identificazione dei pazienti a maggior rischio di patologie polmonari e cardiovascolari.

