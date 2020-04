Coronavirus, da Neuromed un ‘ospedale virtuale’ per i malati di Parkinson

Roma, 29 apr. (Adnkronos Salute) – Usare le tecnologie telematiche per mantenere i contatti con le persone con Parkinson anche in questa fase di emergenza coronavirus, rispondere alle loro domande in diretta e seguirli nei percorsi di attività fisica attraverso vere e proprie classi virtuali. Sono questi i punti fondamentali dell’iniziativa che il Centro per lo studio e la cura della malattia di Parkinson dell’Irccs Neuromed di Pozzilli (Is) e l’Associazione ParkinZone stanno portando avanti in quello che rappresenta un innovativo progetto di medicina partecipativa, nel quale gli stessi pazienti sono protagonisti anche della realizzazione tecnica ().