Coronavirus, da oggi in Campania attivo un numero verde

Da oggi alle 14 è attivo in Campania il numero verde regionale 800909699. Dalle 8 alle 20 il personale sanitario rispondera’ ai cittadini che desiderano ricevere informazioni sul Coronavirus. Lo annuncia il governatore della Campania Vincenzo De Luca. “Bisogna avere prudenza, ma c’e’ un clima di psicosi sbagliato – dice il presidente della Regione a radio Crc – evitiamo di ingolfare il numero verde con problemi legati all’influenza e non al Coronavirus. Ma il numero verde e’ a disposizione, anche per informazioni di merito”.