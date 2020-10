Coronavirus, dal Comune di Ottaviano bonus di 500 euro per i commercianti in difficoltà

Un “bonus” per tutte le attività commerciali della città in emergenza Covid. La Giunta comunale di Ottaviano (Napoli) ha approvato una delibera che prevede l’erogazione di 500 euro per ogni commerciante che presenti un’apposita istanza. La delibera è stata presentata dagli assessori al Bilancio Biagio Simonetti e al Commercio Giorgio Marigliano. Le attività economiche che possono accedere al beneficio devono essere in regola con i contributi previdenziali e con i tributi comunali, oltre che avere la sede operativa nel comune di Ottaviano. Nei prossimi giorni gli uffici del Comune provvederanno agli atti successivi, con un avviso che sarà pubblicato sul sito internet dell’ente al quale potranno rispondere i commercianti. Per fronteggiare l’emergenza Covid, si legge in una nota, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luca Capasso ha stanziato 70mila euro, predisponendo una voce nel bilancio: da tale fondo saranno presi i contributi per le attività commerciali, fino all’esaurimento del budget. “Siamo uno dei pochi Comuni in Italia che darà un proprio sostegno economico ai commercianti”, spiega il sindaco Capasso insieme agli assessori Simonetti e Marigliano. “Avremmo voluto dare di più – aggiungono – ma dobbiamo fare i conti con un’esiguità di risorse che riguarda tutti i Comuni italiani: è stato già complicatissimo reperire tali fondi. Siamo arrivati a questo risultato attraverso un lavoro di squadra importantissimo, che ha coinvolto tutto il Consiglio comunale e il personale dell’ente. E così che si deve lottare contro il Covid, restando uniti e marciando tutti dalla stessa parte”.