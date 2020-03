Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha chiesto “un intervento di estrema urgenza” per l’ospedale Moscati di Avellino e per l’ospedale di Ariano Irpino. “Si registrano – si legge in una nota – inaccettabili attese per le ambulanze al Moscati e gravi difficoltà al presidio di Ariano Irpino. E’ stato disposto un intervento ad horas per affrontare e risolvere ogni criticità esistente e per l’assunzione di nuovo personale con immediata verifica sull’organizzazione dei servizi”.