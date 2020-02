Coronavirus, De Luca: caso sospetto a Battipaglia, test allo Spallanzani»

«Abbiamo inviato allo Spallanzani il test di un probabile caso» ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca al termine della riunione con i sindaci della regione per fare il punto sull’emergenza Coronavirus. La notizia è diramata dall’agenzia ANSA. «Il tampone è stato inviato – ha affermato De Luca – e attenderemo la valutazione del Ministero della Salute per sapere se è davvero un caso positivo» al virus covid-19.

«Il Cotugno», l’ospedale per malattie infettive del capoluogo partenopeo, «ci ha comunicato da poco di aver inviato il tampone allo Spallanzani» ha aggiunto De Luca: «Tecnicamente si chiama caso probabile – ha spiegato – ora attendiamo la verifica per sapere se è positivo o meno». Il presidente della Regione Campania sino ad oggi si era astenuto dal fare annunci del genere anzi chiedendo ai media di non contribuire a diffondere allarmismo.

La notizia al termine della riunione convocata dallo stesso governatore coi sindaci dei 504 Comuni campani, i prefetti delle cinque città capoluogo e i vertici delle Asl, per fare il punto sulle misure messe finora in campo per l’emergenza coronavirus. In Campania, fino a stamane almeno, non si erano registrati casi conclamati.