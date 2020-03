Coronavirus, De Luca chiude altri 4 comuni irpini: contagi fuori controllo e comportamenti irresponsabili

E’ scattata la quarantena per altri quattro comuni campani: si tratta di Sala Consilina, Caggiano, Polla e Atena Lucana, tutti nel Salernitano. E’ quanto si legge nell’ordinanza n.18 pubblicata sul sito della Regione Campania. Come già si è verificato per Ariano Irpino, disposto il divieto di entrata ed uscita. Il provvedimento è scattato visto l’aumento dei contagi verificatosi in questi Comuni e i rischi persistenti nella zona.

Secondo quanto si sottolinea, si sono registrati nei comuni “altri episodi di irresponsabilità e di mancato rispetto delle disposizioni previste per contenere la diffusione del contagio da Covid-19”. Sono 16 i casi positivi così distribuiti: 11 a Sala Consilina, 3 a Caggiano, 1 a Polla, 1 a Atena Lucana. I “contatti stretti” registrati e da sottoporre al protocollo previsto, sono: 45 a Sala Consilina; 20 a Caggiano; 10 a Polla;8 ad Atena Lucana; 5 a Teggiano; 5 a Montesano; 3 a Buonabitacolo; 3 ad Auletta; 2 a Sant’Arsenio; 3 a Padula.