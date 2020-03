“Stiamo lavorando senza sosta, giorno e notte, per trasformare in dieci giorni il Loreto Mare di Napoli in un ospedale dedicato alla lotta contro il virus”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. “La nostra priorità e fermare i contagi e stiamo attuando tutte le misure per questo obiettivo, ma dobbiamo essere pronti a qualsiasi tipo di scenario”. aggiunge.