Coronavirus, De Luca “In Campania 13 casi conclamati”

NAPOLI (ITALPRESS) – “In Campania sono 13 i casi conclamati di coronavirus. Sono dati aggiornati alle 23 del 28 febbraio. Dei tredici casi, 9 a Napoli, 2 a Caserta, 1 a Vallo della Lucania (Salerno) e 1 a Benevento”. Lo ha reso noto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Santa Lucia a Napoli.

“Il 2 marzo – ha aggiunto – se non ci saranno diverse indicazioni dal Governo, dall’ISS e dal ministero della Salute, tutte le attivita’ negli uffici, nelle scuole, devono riprendere”. De Luca ha spiegato che dei 13 pazienti positivi al coronavirus, tre di loro sono ricoverati ma in buone condizioni, gli altri sono in quarantena presso le rispettive abitazioni e sono asintomatici.

