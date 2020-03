Coronavirus, De Luca: In Campania a metà aprile il picco dei contagi

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ai microfoni di LiraTv ha fatto il punto sull’emergenza coronavirus in Regione. Il governatore ha mostrato una proiezione, realizzata dal direttore sanitario del Cotugno, dal quale si evincono 3 scenari da oggi al 15 aprile: “Normale, di emergenza, e grave. Calcolando lo scenario più grave, avremo bisogno entro il 14 aprile di 150 posti letto in terapia intensiva. – svela De Luca – Poi si prevede una curva discendente dei contagi. Quindi dobbiamo reggere un mese e mezzo, due mesi e poi non avremo in Campania un medico che sarà costretto ad affrontare l’alternativa su chi deve vivere e chi deve morire”. “In Campania al momento abbiamo 222 casi positivi di coronavirus, di cui 14 ricoverati in terapia intensiva. Ieri abbiamo avuto 42 tamponi positivi, e quindi siamo passati da 180 a 222” conclude.