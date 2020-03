“Sto preparando due ordinanze che sono in via di definizione. La prima per la chiusura di tutti i cantieri, salvo quelli essenziali, e la seconda che impone l’interruzione delle attivita’ in 550 Comuni della Campania. Bisogna chiudere tutto, tranne i servizi essenziali”. Lo ha annunciato, in diretta su Facebook, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.