Coronavirus, De Luca: Medici contagiati, escalation preoccupante. Abbiamo 147 positivi, 9 in più di ieri, 2 guariti e 44 in terapia intensiva

“Una situazione preoccupante è quella dei medici, che mano mano si stanno contagiando: abbiamo 6 medici positivi alla Federico II”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a Radio Crc, facendo il punto sull’emergenza coronavirus in Campania. “La situazione – ha aggiunto – rischia di aggravarsi nei prossimi giorni e c’è un evidente che sovraccarico di lavoro per medici, infermieri e personale amministrativo. Cominciamo ad avere problemi anche da quel punto di vista”. Il governatore ha anche ricordato la situazione del contagio in Regione: “Al momento – ha spiegato De Luca – il quadro è questo: ieri sera contavamo 147 persone contagiate, quindi più 9 rispetto al giorno prima, 2 persone guarite, 44 in terapia intensiva”.