Coronavirus, De Luca: Per riaprire le scuole attendiamo il governo

“Nelle prossime ore avremo una videoconferenza con il presidente del Consiglio e con i presidenti delle altre Regioni: se non dovessero esserci altre indicazioni per noi vale l’ordinanza emessa nei giorni scorsi, che prevede la riapertura delle scuole dal 1 marzo”. Cosi’ il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della conferenza stampa sulla situazione del coronavirus. “Se restano aperti i tribunali – ragiona De Luca – se consenti lo svolgimento di partite aperte al pubblico, e’ ridicolo chiudere le scuole. Un conto sono le zone in quarantena, un altro le aree come la nostra”.