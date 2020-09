Coronavirus, De Luca: Previsioni preoccupanti, a ottobre un’ondata pesantissima. Noi siamo pronti

“Le previsioni dell’Oms sono preoccupanti, ci dicono che fra ottobre e novembre avremo un’ondata pesantissima di contagio. Noi stiamo lavorando in queste ore, altro che fare campagna elettorale, per prepararci all’onda d’urto che avremo fra due mesi”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca durante l’inaugurazione di una nuova area museale nel castello di Lettere (Napoli). “Abbiamo deciso come unica Regione in Italia – ha sottolineato – di rendere obbligatorio il test sierologico a chi veniva dall’estero. Tra un mese vedremo i risultati di quello che abbiamo fatto. Oggi abbiamo un obiettivo: evitare che si confonda da qui a un mese l’influenza con l’epidemia. Allora, la Campania è stata la prima regione d’Italia a procurarsi quattro mesi fa 1,8 milioni di vaccini per l’influenza”. De Luca ha aggiunto che in Campania “dovremo anticipare le vaccinazioni pediatriche perché dobbiamo stare tranquilli. Dico comunque queste cose con grande serenità: abbiamo garantito e garantiremo la sicurezza delle nostre famiglie”.