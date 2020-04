Coronavirus, De Luca: Produrremo mascherine e a fine mese le renderemo obbligatorie in Campania

“Il presidente della Lombardia ha fatto un’ordinanza per rendere obbligatorio l’uso della mascherina fuori casa, noi non l’abbiamo fatto perché vogliamo prima mettere in produzione 3 milioni, 3 milioni e mezzo di mascherine, poi faremo alla fine del mese anche noi un’ordinanza che rende obbligatorio l’uso”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.” Non torneremo alla vita normale – ha spiegato De Luca – a partire dalle cose più semplici: le mascherine. Per mesi dovremo indossarle, perché anche se spegniamo i focolai, la quantità di cittadini asintomatici è enorme. Stiamo lavorando su questo obiettivo, la nostra idea è cominciare a distribuire le mascherine dalla prossima settimana alle farmacie, ai medici di medicina generale, alle residenze sanitarie assistite, alla Caritas, ai servizi sociali dei Comuni”.