Coronavirus, De Luca svela il vero dramma: Con contagio di massa non potremo curare tutti

Terapia intensiva, pronti 30 milioni per 500 nuovi posti

“Si sta mettendo in campo un’attività di prevenzione per contenere la diffusione del Coronavirus, se questa operazione non riesce avremo un’ospedalizzazione di massa dei pazienti e andremo incontro a una situazione drammatica, perché non potremo ospitare tutti i contagiati”. Lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in un video postato sulla sua pagina Facebook qualche ora dopo l’emissione della nuova ordinanza. “Dobbiamo essere rigorosi e controllare che tutto funzioni – aggiunge – altrimenti dovremo rassegnarci ad avere una situazione pesante per gli ospedali: si dovrà decidere se ricoverare chi ha subito un trauma, per esempio per un incidente stradale, o chi ha contratto il Coronavirus ed è in condizioni gravi”. Quanto all’esodo di queste ore verso il Sud, il governatore ricorda che “chi arriva dalla zona rossa in treno o in pullman dev’essere identificato, è una responsabilità che spetta alle Ferrovie dello Stato e alle agenzie di trasporto”. In ogni caso, queste persone “devono andare in isolamento domiciliare per motivi precauzionali”.

La Regione “incrementerà i posti letto in terapia intensiva, aggiungendone 500 ai 320 attualmente disponibili”, come richiesto anche dal ministero della Salute. Si tratta di una “riorganizzazione imponente, che costerà 30 milioni” e che “dev’essere fatta nel più breve tempo possibile”, spiega De Luca. Per la realizzazione dei nuovi spazi “sarà sufficiente una settimana di lavoro”, ma poi “c’è il problema del personale e delle tecnologie”. Nello specifico, servono “1.600 unità tra medici, infermieri e operatori sociosanitari. Una parte arriveranno dalle scuole di specializzazione, poi si procedera’ allo scorrimento delle graduatorie attive e infine si assumera’ personale infermieristico”.