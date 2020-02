Coronavirus, De Luca: Tende accanto agli ospedali per evitare affollamenti in pronto soccorso

“Per evitare promiscuità nei pronto soccorso abbiamo deciso di allestire delle zone di pre-triage. Nei prossimi due tre giorni, d’accordo con la protezione civile e con la Croce rossa, installeremo delle tende accanto ai Ps”. Lo comunica il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Ce ne sarà una prevista “sicuramente per ogni provincia – spiega – e ci sono tante richieste. In 13 ospedali già ci sono, in tutto si tratta di 30 tende”. Tra le richieste De Luca elenca “i Colli, il San Paolo, il San Giovanni Bosco, Ospedale del Mare, Santobono, Rummo di Benevento, Vallo della Lucania, Ruggi di Salerno, Fucito di Mercato Sanseverino, Castiglione di Ravello, Cava dei Tirreni”.