Coronavirus, de Magistris: A Napoli fase 2 con più aree pedonali e bici 

La fase 2 dovrà essere caratterizzata da una mobilità diversa rispetto a quella a cui eravamo abituati. Ne è certo il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che lavora a una città in cui ci siano meno automobili, più aree pedonali e biciclette. “Sul tema dei trasporti – ha detto de Magistris intervenuto a Radio24 – dobbiamo aspettare le indicazioni del Governo su quali saranno i limiti ma noi intanto ci stiamo organizzando per fare corse con un minor numero di passeggeri, con mascherine obbligatorie, ma stiamo anche lavorando per organizzare una mobilità alternativa con meno macchine e in cui punteremo molto sulle bici, come già abbiamo fatto in questi anni ma lo faremo ancora di più, e sulle pedonalizzazioni perché questo può aiutare anche per poter far utilizzare più suolo pubblico alle attività economiche e commerciali e soprattutto per la ristorazione. Noi – ha aggiunto – siamo una città che in questi anni ha puntato molto sulla natura, sulla cultura, sul turismo e sugli spazi pubblici e accelereremo ancora di più”.