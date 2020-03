Coronavirus, de Magistris: Napoli, l’igienizzazione delle strade sarà totale

“L’igenizzazione coinvolgerà tutte le strade della città, superando qualsiasi vincolo di spesa, non potendo stare dietro l’ottusità di tante menti che non comprendono la situazione”. Lo ha spiegato, in un’intervista a Radio Crc, il sindaco di NAPOLI Luigi de Magistris. “L’igenizzazione della città sarà totale, anche perché fino al 3 aprile avremo questa situazione di restringimento, e forse fino a Pasqua”, ha sottolineato, spiegando che c’è bisogno di una “semplificazione burocratica assoluta, mai come in questo caso la semplificazione di deroga sono necessarie”. “La Corte dei conti – ha osservato de Magistris – non vuole fermarsi dinanzi a questa situazione: non moriremo dinanzi al coronavirus, ma dinanzi ad altre patologie. Non siamo la Cina, abbiamo svariate difficoltà sul piano economico. Chi pensa che la vita sta scorrendo come sempre vuol dire che non ha capito nulla. Questo Paese o riscopre adesso un senso di equilibrio sociale, umano, o vuol dire che non è un grande Paese”.